Što se sve nalazi u muzeju promašaja?

U muzeju promašaja pronašli smo mobitel Nokia N-gage, ali i Google Glass naočale. Za Nokiju N-gage nam je jasno zašto je došlo do promašaja – iako je ovaj Symbian Series 60 telefon zamišljen kao igraća konzola, što je zasigurno u to vrijeme kad se 2003. godine pojavio na tržištu bilo pomalo šokantno, pa čak možda i prije svojeg vremena, mnogima se očigledno nije svidio način telefoniranja, u to vrijeme primarnog razloga posjedovanja mobitela. Naime, telefoniralo se s mobitelom postavljenim okomito na našu glavu 🙂

Godinu dana kasnije izašao je nasljednik Nokia N-gage QD koji se koristio standardno pri telefoniranju.

U zbirki muzeja promašaja nalazi se više od 70 proizvoda i usluga iz cijelog svijeta koji u konačnici nisu uspjeli. Uz Nokiju, nisu svi proizvodi koji su proglašeni neuspješnima tehnološke prirode nego postoje i parfemi:

• Google Glass naočale

• Sony Betamax

• Apple Newton (PDA uređaj)

• Kodakova digitalna kamera

• Orbitoclast Lobotomy (medicinski instrument)

• Lego Fiber Optics

• Harley-Davidson parfem

• Bic for Her (olovke za žene)

Pogledajte izloške u video filmu na linku https://www.youtube.com/watch?v=eBtXNPy3hic

Muzej je smješten u Helsingborgu u Švedskoj, a svi izlošci su prezentirani na engleskom i švedskom jeziku, uz najavu skorog i njemačkog jezika. Ukoliko se nađete u ovom švedskom gradu i odlučite posjetiti muzej promašaja, ulaz za odrasle je 100 SEK (oko 10 eura), a za mlade od 13-18 godina 50 SEK (oko 5 eura) dok djeca ne plaćaju ulaz. U muzeju će vam prezentirati zanimljive priče o svakom izlošku, što traje oko 45 minuta.

Inače, muzej putuje i po svijetu te na webu muzeja možete vidjeti mjesta i termine u drugim gradovima po cijelom svijetu.