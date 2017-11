Planiranje putovanja pomoću pametnog telefona

Vrijeme je godišnjih odmora i planiranja kako iskoristiti odmor na najbolji mogući način. Mnogi će otići na more, neki će ostati kod kuće ili planirati neki kraći izlet van grada. U svakom slučaju bitno je isplanirati put kako bi se maksimalno iskoristilo vrijeme i učinilo putovanje što ugodnijim. Gotovo svi u džepu imaju minijaturna superračunala s gigabajtima memorije, hrpom jezgri procesora i konstantom vezom na Internet pa se postavlja pitanje zašto ne iskoristiti taj potencijal za mobilno i efikasno planiranje putovanja.

Današnje mobilne platforme sadrže milijune mobilnih aplikacija za svaku prigodu i situaciju, pa tako postoji mnoštvo aplikacija koje nude korisne informacija za planiranje putovanja, ali i otkrivanje informacija za vrijeme putovanja. Kako svaki izlet počinje planiranjem putovanja, tako na prvo mjesto dolaze aplikacije za navigaciju. Prvi kandidati su Google Maps i Apple Maps, aplikacije koje dolaze predinstalirane na većini pametnih uređaja.

Google Maps je besplatno rješenje koje nudi obilje informacija o planiranju puta, od biranja alternativnih pravaca, planiranju rute sa postavljenim alternativnim lokacija, te sa prikazom POI (Points of Interest) koje prikazuju lokacije kulturnih znamenitosti, događanja, ali i benzinskih postaja. Također jedna od prednosti je i mogućnost skidanja dijela mape tako da nije potrebna internetska veza tijekom putovanja. To je korisno u slučaju odlaska u inozemstvo (a da nije u sklopu EU) gdje je internetski promet skup. (link)

Sljedeća alternativa je Waze, besplatna aplikacija koju je preuzeo Google ali još uvijek relativno samostalno funkcionira. Waze se bazira na informacijama od ostalih korisnika, tako da se osim pregleda relacije može planirati vrijeme kretanja (ukoliko je vrijeme dolaska određeno) te sa svježim informacijama od drugih korisnika moguće je saznati informacije o gužvama, nesrećama, požarima, ali i policijskim patrolama i kamerama. (link)

Vrijedi spomenuti i Here WeGo, besplatnu turn-by-turn navigaciju. Osim što je besplatna, Here WeGo nudi skidanje kompletnih mapa cijelih država, koje su redovito ažurirane i aktualne. Here WeGo također nudi informacije o točkama interesa, gužvama u prometu, ali i glasovnu navigaciju, uključujući i hrvatski jezik. Nažalost, nije moguće dodavanje destinacija između početka i kraja putovanja. (link)

Smještaj i aktivnosti

Nakon dolaska na rutu bitno je znati koje se znamenitosti i događaji ne bi smjeli propustiti. Na tom području profiliralo se nekoliko aplikacija koje bi obavezno trebale biti instalirane na pametnom uređaju.

AirBnb omogućuje lagan i jednostavan pregled smještaja na određenom području, sa filtriranjem rezultata na temelju broja dana, osoba, kao i cijene. Posebnost AirBnb-ja je što omogućuje ostalim korisnicima da iznajme svoj prostor na brz i jednostavan način, tako da bilo tko sa slobodnom sobom ili apartmanom može ponuditi smještaj koji je često jeftiniji od hotela ili poznatijih apartmana. Goste i ponuditelje smještaja moguće je ocijeniti što pomaže ostalim korisnicima kod odabira. (link)

Foursquare je aplikacija koja omogućuje prikaz i pretragu lokalno dostupnog sadržaja. Osim preporuka, Foursquare omogućuje pisanje recenzija od strane ostalih korisnika što omogućuje kvalitetnije filtriranje sadržaja i interesa. Uz to, na temelju prijašnjih lokacija i interesa, Foursquare sugerira događaje i znamenitosti koje bi korisnika mogle najviše zanimati. (link)

Google Trips Planner relativno je nova aplikacija koja može poslužiti kao izvrstan način prikupljanja svih informacija o putovanju na jednom mjestu. Trips Planner je alat kojim je moguće upravljati rezervacijom smještaja sa prijedlozima mjesta za posjetiti kao i događaja koji se tamo zbivaju. Trip Planner omogućuje izvlačenje informacija iz mailova kroz Gmail aplikaciju koje su relevantne za planirano putovanje. Kolekciju je moguće podijeliti sa ostalima koji imaju Trips Planner aplikaciju. (link)

TripAdvisor jedna je od najpopularnijih aplikacija koja uključuje mnoštvo mogućnosti. Osim što omogućuje rezervaciju hotela ili apartmana, TripAdvisor nudi veliki broj recenzija i ocjena za velik broj lokalno dostupnog sadržaja. Sa preko 300 milijuna korisnika i preko 500 milijuna recenzija, TripAdvisor nudi obilje informacija koje mogu pomoći kod planiranja vremena prije, ali i tijekom putovanja ili odmora. (link)

Iako se tek od nedavno počeo agresivnije reklamirati na našem tržištu, Trivago je već neko vrijeme jedan od najvećih svjetskih pretraživača hotela. Iako je za razliku od ostalih aplikacija prilično orijentiran na hotele. Trivago pretražuje ponude hotelskih soba sa preko 200 web stranica gdje se nalazi preko 1,3 milijuna hotela u 190 zemalja. Osim slobodnih soba, Trivago omogućuje pregled posebnih ponuda vezanih uz blagdane i ekstra popuste, te je često moguće naći jeftiniju cijenu hotelske sobe, čak i ako je u pitanju isti hotel. (link)