Otkrivene novosti oko novog Androida 8.0 “O”

Inženjerski tim koji stoji iza Google-ovog Android projekta jučer je na Redditu održao AMA (ask me anything) gdje su odgovarali na pitanja korisnika. Kako je AMA održan u tehnički orijentiranom subredditu, pitanja su bila više tehničke prirode, ali koja će na kraju utjecati na sve korisnike te nove verzije Androida koja će biti predstavljana vrlo skoro.

Neka od pitanja bila su vezana uz nativnu podršku za teme, poboljšanja u bateriji, prilagodba sučelja za tablete, novosti vezane uz Android Wear (OS za pametne satove) i promjene koje bi trebale olakšati i ubrzati nadogradnje sustava i smanjiti fragmentaciju Androida, što predstavlja ogroman problem za Google.

Sljedeća verzija Androida, pod brojem 8.0, trenutno nosi kodni naziv „O“. Velika je šansa da će se službeno zvati „Oreo“ no sve su to nagađanja. Do sad je svaka verzija Androida dobila naziv po sljedećem slovu američke abecede, tako je verzija 4 bila “Ice Cream Sandwich”, Android 4.1 se zvao “Jelly Bean”, Android 4.4 bio je “KitKat”, Android 5 je “Lollipop”, Android 6 je “Marshmallow” dok je trenutno aktualna verzija 7 “Nougat”.

Što se podrške za teme tiče, inženjeri su naglasili kako je instalacija teme relativno jednostavna, ali problem prestavlja konzistentnost, resursi kao i adekvatna podrška za aplikacije. Situacija se sa svakom verzijom poboljšava a još nije došlo do razine da bude dostupno svima.

Poboljšanja u bateriji uvijek su dobrodošla stavka. Tako i Android O obećaje određene preinake u radu gdje će biti moguće ograničiti korištenje resursa, rjeđe korištenje lokacije od strane aplikacija (što bi trebalo omogućiti manju potrošnju u slučaju ako je lociranje uključeno u stand-by-ju) kao i pomoć developerima da lakše profiliraju potrošnju resursa aplikacije.

Ljubitelji Android-a na tabletima bit će pomalo razočarani jer ta kategorija uređaja trenutno nije visoko na listi prioriteta. Tim je rekao da se kategorija tableta još uvijek razvija i nije poprimila konačan oblik, i da Android konstantno unaprijeđuje sučelje i podršku za vanjski hardver. Sa Android-om 7.0 Nougat uvedena je podrška za više prozora istovremeno, te je poboljšana podrška za vanjsku tipkovnicu. U tom će smjeru ići i Android O, no bez nekih većih poboljšanja u tom području.

Benefite oko baterije i podrške developerima prenijet će i na Android Wear, što znači da će pametni satovi imati još naprednije aplikacije koje će raditi bolje i trošiti manje energije.

Za kraj, jedan od najvećih problema Android platforme je bezbroj različitih verzija na tržištu, kao i nedostatak nadogradnji za starije uređaje. Za razliku od Windowsa ili iOS-a, gdje Microsoft i Apple direktno šalju nadogradnje za svoje operativne sustave, kod Androida je ta odgovornost na proizvođačima uređaja. Vrlo često je slučaj da proizvođači, zbog nedostatak resursa ili tjeranja na kupnju najnovijeg uređaja, ne nadograđuju svoje uređaje (iako su hardverski dovoljno jaki) niti šalju zakrpe koje bitno povećavaju opasnost od nepoćudnih aplikacija, ali i hakera. Project Treble trebao bi omogućiti odvajanje određenih komponenti Androida tako da se manji dijelovi mogu nadograđivati, što bi u teoriji trebalo olakšati razvitak i prilagodbu zakrpi proizvođačima.

Informacije o modelima koji će dobiti Android O još uvijek nisu poznate, no sa nekom sigurnošću će svi ovogodišnji high-end modeli (Galaxy S8, HTC U11, LG G6, Sony Xperia XZ Premium) dobiti Android O, sa Google-ovim Pixel uređajima koji će vjerojatno biti prvi, ili među prvima.

Za ostale uvijek postoji mogućnost instalacije custom ROM-ova, neslužbeno podržanih Android verzija.

Izvor: Reddit