Isprobajte SD Virtual Shop i kupite omiljeni proizvod iz naslonjača

Sancta Domenica je pokrenula prvu hrvatsku virtualnu trgovinu, prvu među takvima u svijetu u kojoj ne samo da možete pogledati što se nudi nego i odmah proizvode kupiti, jednostavnim klikom prstom po ekranu ili mišem na tipkovnici.

SD Virtual Shop projekt je idejno i konceptualno u potpunosti razvijen unutar Sancta Domenice, uz vanjskog produkcijskog partnera – tvrtku 360 Provideo, a razvoj je trajao duže od devet mjeseci uz višekratna cjelonoćna snimanja, ponavljanja i nebrojene sate programiranja i dizajniranja, istraživanja tek dostupnih ili uskoro dostupnih tehnologija u sferi 360 sadržaja tj. virtualne stvarnosti i nevjerojatan entuzijazam i upornost svih uključenih. Ovo je jedna od SD najvećih digitalnih inovacija do sada.

Radi se o prvoj hrvatskoj, a po trenutno dostupnim podacima i jedinoj ovakvoj na svijetu – virtualnoj trgovini elektronike skrojenoj po uzoru na trgovinu Sancta Domenice u CityCenterOne West u Zagrebu, u kojoj korisnici mogu istražiti cijeli portfelj u 360 VR formatu, kao da su zaista tamo, i to na svojim desktop/laptop/tablet računalima, pametnim mobilnim telefonima ili kroz VR naočale.

Kako bi iskustvo bilo što sličnije onom u stvarnoj fizičkoj trgovini, u SD Virtual Shopu će vas dočekati i video vodiči s virtualnim savjetnikom koji će vam pomoći u izboru prije kupovine. Svi izloženi uređaji/zone su klikabilne s aktivnim linkovima i vode do webshopa putem kojeg se može obaviti finalna kupovina do čak 36 rata i s besplatnom dostavom na adresu, a u gradovima gdje su i SD trgovine – ZG/RI/ST – čak i isti dan – u roku od tri sata od kupovine.

Do sada su u cijelom svijetu ozbiljniji iskorak u smjeru VR shopova napravili globalni ecommerce giganti Ebay i Alibaba, ali s potpuno umjetno stvorenim virtualnim okružjem, put koji je također inicijalno odabrao i poznati hrvatski investitor i poslovni anđeo Hrvoje Prpić sa svojim super inovativnim projektom “Trillenium”. Vjerujemo da će u budućnosti postaviti i neke nove standarde na tržištu i najnaprednije iskustvo VR/AR kupovine, uz partnerstvo s najvećim globalnim trgovcima. Sancta Domenica se u ovom projektu fokusirali na digitalnu virtualizaciju stvarne postojeće trgovine – as it is, right now uz limitirane i relativno niske razvojne troškove u usporedbi s prethodnom navedenima, pa samim time SD Virtual shop bi samoinicijativno ipak proglasili “entry-level” VR shopping iskustvom.

Kroz ovaj projekt, iskustvo SD fizičkih trgovina žele približiti i potrošačima van gradova ZG/RI/ST. S ovim konceptom će omogućiti jedan potpuno novi i inovativni način digitalnog istraživanja ponude, a vjeruju da će ova inovacija dati dodatni obol i percepciji poslovnog modela i van granica lijepe naše, pred početak internacionalnog širenja SD maloprodajnog lanca na okolna tržišta (Austrija, Slovenija, BIH).

Virtual Shop rješenje ne vidimo kao neki budući mainstream ecommerce koncept koji će promijeniti dosadašnje standarde i navike potrošača u online kupovini već na njega gledaju kao zgodan i inovativan dodatak uz postojeća standardizirana ecommerce rješenja čime se žele dodatno diferencirati od konkurencije i ponuditi neke nove jedinstvene vrijednosti samim potrošačima upotrebom najnovijih tehnologija u sferi virtualne stvarnosti. U budućnosti je u planu i daljnja nadogradnja. tj. unaprjeđivanje funkcionalnosti SD Virtual Shopa.

Pogledajte kako izgleda super kvalitetan i lijep 4K 360 VR video snimljen s poznatom glumicom i blogericom Sonjom Kovač u istoj ovoj trgovini:

Stoga su pomaknuli granice i napravili Virtual Shop čija je kvaliteta slike usporediva s najboljim 360 fotografijama koje ste vidjeli. Isprobajte, možete i zumirati – sve je super oštro, uvijek i svugdje.

No, nisu željeli samo statiku – svaki kadar je oplemenjen aktivnim webshop linkovima na slikama izloženih uređaja, a svaka zona i videom virtualnog savjetnika koji je embedan u 360 VR okružje i kojeg možete pozvati i ugasiti u bilo kojem trenutku.

U uvodnom kadru će vas dočekati slikovne upute za korištenje i prelijepa promotorica Antonela koja će vam objasniti osnove korištenja u kratkom uvodnom videu.

Navigirati možete mišem, klikanjem po strelicama i/ili kursorskim tipkama. Lijevi donji kut je rezerviran za paljenje i gašenje asistenta dok će vas klik na gornji lijevi kut (strelicu) – vratiti jedan korak unazad (back button).

Gornji desni kut krije meni s navigacijskim kraticama dok klikom na znak u donjem desnom uglu dobivate pregled na cijelom zaslonu. Na mobilnim uređajima je automatski uključen i žiroskop pa je pregled u 360 okružju moguć jednostavnim okretanjem vašeg mobilnog uređaja, kao da ste tamo.

Virtualni asistent će vas savjetovati ispred svake grupe proizvoda, a u svakom trenutku ga možete upaliti i ugasiti. Klikom na asistenta, Virtual shop će vas automatski dovesti u odgovarajući pogled / kadar.

Kada odaberete proizvod ili grupu proizvoda, dobit ćete osnovne informacije o istome na zaslonu, a ponovnim klikom na taj prozor – ulazite u klasični webshop u kojem spomenute proizvode možete i finalno kupiti uz sve super pogodnosti iz aktualne ponude – plaćanje do 36 rata, besplatnu dostavu itd.

Link na SD Virtual Shop