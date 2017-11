Službene fotografije Galaxy Note 8 dostupne na Internetu

NADOPUNA: Evan je upravo sad dodao nove slike gdje je vidljiv Note 8 sa svih strana:

Potvrđeno je da će Note 8 doći u barem dvije boje – crna i srebrna. Potvrđeno je i da će Note 8 doći sa dvije kamere sa stražnje strane, od koje je jedna sa 3x optičkim zoom-om. Senzor otiska prsta je i dalje na sličnom mjestu kao i na S8, s tim da je malo bolje odvojen od kamere.

Jedan od najpoznatijih „leakera“ na Internet, Evan Blass, poznati i po svojem nadimku @evleaks na Twitteru, objavio je tweet slike koja se čini kao službena verzija prikaza nasljednika nesretnog Galaxy-ja Note 7.

Evleaks je tom slikom potvrdio neka od nagađanja koja su pratila Note 8, a to je produljeni ekran sa vrlo tankim rubovima, kao i zakrivljenost na rubovima, slično kao i na Galaxy S8. Iako se raspored senzora i slušalice ne razlikuje znatno od onoga na Galaxy S8, oučljiv je malo kockastiji dizajn rubova, se se čini da će gornji donji rub telefona biti čak i malo tanji nego na Galaxy S8.

Na rubovima su vidljiva tri gumba, vjerojatno iste konfiguracije kao na S8 – s desne strane je gumb za paljenje/zaključavanje, dok je sa lijeve strane gumb za glasnoću, te dedicirani Bixby gumb za brzi pristup Samsungovom osobnom asistentu, konkurentu Google Assistant, Cortani i Siri. Dotični gumb vjerojatno neće biti moguće reprogramirati za neku drugu funkciju.

Zbog omjera površine prednje strane i zaslona, ne postoji više mjesto za čitač otiska prstiju tako da se navjerojatnije nalazi na stražnjoj strani. Samsung je sa Galaxy S8 postavio čitač na prilično nezgodno mjesto što se navodno nije promijenilo sa Note 8, ali je čitač ipak malo odmaknut od kamere i bolje označen tako da se smanji broj nehotičnog pritiska leće kamere umjesto senzora otiska.

