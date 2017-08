Samsung Bixby dostupan u cijelom svijetu

Osobni asistenti već neko vrijeme predstavljaju jednu od osnovnih mogućnosti svakog pametnog telefona i računala, tako da Apple ima Siri, Google ima Google Assistant, Microsoft ima Cortanu dok Amazon ima Alexu. Samsung je odlučio predstaviti svoju verziju osobnog asistenta kao novu stavku u svojem ekosustavu koji gradi na Androidu.

Prilikom predstavljanja svoje perjanice, Galaxy S8, Samsung je predstavio i svog osobnog asistenta naziva Bixby. Bixby je zapravo redizjanirani S-Voice, osobni asistent kojeg je Samsung predstavio još 2012. godine sa tadašnjim flagshipom, Galaxyjem S III. Bixby se sastoji od 3 dijela, Bixby Voice koji je zadužen za glasovnim upravljanjem, Bixby Vision koji omogućuje prepoznavanje objekata u prostoru pomoću kamere, te Bixby Home, centralno mjesto prikaza raznih informacija, od vijesti, događaja u kalendaru, vremenske prognoze i fitnes aktivnosti.

Važnost Bixby-ja savršeno opisuje dedicirani hardverski gumb na samom pametnom telefonu kojim je moguć brz pristup asistentu, toliko da Samsung efikasno sprječava svaki pokušaj developera i modding zajednice da prenamijene gumb za neku drugu radnju, ili aplikaciju. Inicijalne reakcije korisnika nisu bile baš najbolje, no Samsung kontinuirano radi na poboljšanjima i ispravljanju grešaka, no sve opcije bile su dostupne samo u SAD-u. No, nakon serije nadogradnji koje je Samsung poslao na Galaxy S8 i S8+ uređaje diljem svijeta, Bixby je postao globalno dostupan u cijelom svijetu. Iako je globalna dostupnost dobra vijest, loša vijest je da je dostupan samo na engleskom i korejskom jeziku, što znači da će hrvatska verzija Bixbyja morati pričekati blisku budućnost, ukoliko će Samsung htjeti investirati u malo tržište kao što je Hrvatska.

Samsung je također potvrdio da će omogućiti korištenje Bixby-ja u ostalim aplikacijama, što će omogućiti naprednije mogućnosti programerima i potencijalno širenje mogućnosti Bixby-ja.