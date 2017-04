Danas Samsung predstavlja novi Galaxy S8. Što očekujemo?

Danas je veliki dan za Samsung jer će predstaviti mjesecima očekivani Galaxy S8. Isto tako, i korisnici od Samsunga puno očekuju. Sigurno se zna da će S8 dolaziti s novim čipsetom Snapdragon 835, ali očekivanja od veće radne memorije baš i nisu sigurna te se i dalje očekuje 4 GB RAM-a. Iako su na tržištu već neki modeli Android telefona sa 6 GB. Možda nas ipak Samsung iznenadi.

Veličina ekrana za standardni S8 trebala bi narasti s 5,1 inča na čak 5,8, iako su to do sada bile samo razne pretpostavke pa smo ipak skloni nevjerici toj informaciji. S8 Plus model će imati dijagonalu od čak 6,2 inča. U sve navedeno treba uključiti jedan potpuno novi detalj, a to je veća iskorištenost prednje površine s ekranom pa se tako fizička tipka ispod ekrana seli na stražnju stranu, pored kamere dok će tipke na ekranu biti smještene na samom dnu. Ispod i iznad samog ekrana ostat će vrlo mala neiskorištena površina, čisto da možemo telefon primiti u ruku, a isto tako i rubovi s lijeve i desne strane ekrana će biti vrlo tanki. Isti princip je već primijenio LG na modelu G6 predstavljenom u Barceloni na MWC 2017, a rezultat koji smo uživo vidjeli jeste da telefon s 5,7 inča izgleda vrlo kompaktno i isto tako i dobro leži u ruci. LG je dijagonalu povećao s 5,3 na 5,7 inča.

Senzor šarenice oka predstavljen u kolovozu 2016. na Samsungu Galaxy Note7 pojavit će se na S8 te će na taj način otključavanje telefona biti praktičnije i brže od korištenja senzora otiska prsta kakav sad više niti ne može biti na prednjoj strani jer nema mjesta, a prema fotografijama koje su se pojavljivale posljednjih mjeseci senzor nije smješten niti na stražnjoj strani kućišta.

Velika nepoznanica odnosno iznenađenje mogla bi biti stražnja kamera jer se ne očekuje povećanje megapiksela s 12 koliko ima Galaxy S7, a mogla bi se pojaviti i dual kamera. Ipak, to su još uvijek sve nagađanja.

Samsung je već potvrdio virtualnog pomoćnika Bixby koji će telefon učiniti pametnijim pa bi S8 trebao pratiti sve naše navike ponašanja na telefonu, što upisujemo i planiramo, kud se krećemo i zatim na pametan način zaključivati i predlagati nam unaprjeđenje naših obaveza. Samsung je najavio viši level od postojećih rješenja na tržištu pa bi Bixby trebao prepoznati i polutočne naredbe koje ćemo mu glasom davati. Uglavnom, bit će zanimljivo testirati Galaxy S8 telefon i zatim nakon nekoliko dana zaključiti po čemu se Bixby izdvaja i jel zaista toliko pametan (ili pametna).

Veliku pozornost Samsung će posvetiti ugrađenoj bateriji i njezinoj sigurnosti jer sigurno ne žele da se ponovi debakl s Note7 tako da postoji standardna kontrola u osam točaka kroz koju će svaki od više milijuna proizvedenih S8 morati proći. Obim potezom su profitirali i korisnici jer su sada sigurniji nego ikada prije. Iste ili slične procedure provjere baterija su već ustanovili i mnogi drugi proizvođači telefona.

Danas, 29. ožujka 2017 u 17 sati po hrvatskom vremenu Samsung će u New Yorku započeti svoj Unboxing i tada ćemo sve saznati pa se više nećemo baviti pretpostavkama koje golicaju maštu, poput toga hoće li S8 imati 3,5 mm utor. Odmah nakon predstavljana na Mobil.hr ćemo objaviti sve bitne informacije i naše prve dojmove pa obavezno budite blizu našeg web portala, bilo na računalu, tabletu ili svojem mobitelu.