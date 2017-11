Poziv na glasovanje za nove pobjednike „Reach for Change – Budi promjena“

Zagreb, 25. listopada, 2017. – Tele2 i međunarodna zaklada Reach for Change iz Švedske pozivaju sve da svojim glasovima na Facebook stranici Reach for Change Croatia pomognu odabiru ovogodišnjih pobjednika. Time će pomoći nekom od projekata iz domene socijalnog poduzetništva usmjerenog prema djeci da ostvare svoje planove.

Osim javnog glasovanja o pobjednicima će odlučivati i dva žirija, jedan u kojem su Branko Roglić (predsjednik Uprave Orbico), Lars Schmidt (veleposlanik Švedske u RH), Guillaume van Gaver (potpredsjednik Tele2 Grupe), Sofia Breitholtz (CEO Reach for Change), Tatiana Burmistrova (regionalna direktorica Reach for Change) i Viktor Pavlinić, (predsjednik Uprave Tele2 ), dok drugi žiri čine djeca.

Tele2 i zaklada Reach for Change i ove godine nastavljaju uspješnu suradnju. Njihov zajednički program započeo je 2015. godine, kada je Tele2 svojom podrškom omogućio početak rada zaklade Reach for Change u Hrvatskoj. Cilj suradnje na programu Reach for Change – Budi promjena je pružiti financijsku i nefinancijsku podršku socijalnim poduzetnicima i njihovim projektima koji značajno doprinose rješavanju nekih od najvećih problema s kojima se susreću djeca. Organizacija je pokrenuta u Švedskoj 2010., a sad je prisutna u 18 zemalja na tri kontinenta te u svijetu podržava više od 120 Lidera promjene.

Donosimo vam kratki pregled dosadašnjih pobjedničkih projekata iz Hrvatske.

U udruzi Logopedi bez granica prepoznali su aktualni problem u logopedskoj praksi prisutan zbog centraliziranosti logopedskih usluga u većim gradovima, te je njihov osnovni cilj prevladati probleme nedostatnosti logopedske usluge u lokalnim zajednicama. Modelom on-line logopedske terapije omogućavaju djeci koja imaju govorno jezične teškoće i teškoće u učenju, a žive u ruralnim, otočnim, gorskim, odnosno prometno slabije povezanim mjestima u RH, dostupnost logopedske terapije kojima je ista nedostupna, skupa i/ili neučinkovita.

Kreativna Udruga Ruke osnovana je s ciljem promocije izvaninstitucionalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja djece, mladih i odraslih, slobodnog kreativnog i kulturnog izražavanja.

Cilj udruge je promovirati ideju i važnost izvaninstitucionalnog obrazovanja i cjeloživotnog obrazovanja prvenstveno kod djece i mladih u svrhu poboljšanja njihovih znanja i vještina kao zaloga za budućnost.

Otvorena medijska grupacija je osnovana sa svrhom promocije civilnog društva i zaštite ljudskih prava korištenjem modernih tehnologija i medijske produkcije, aktivnog uključivanja mladih u društvo, podizanjem razine svijesti mladih promicanjem vrijednosti društva jednakih prilika za sve građane.

Udruga Mladi pomagači s radom je započela 2016. godine kako bi razvili program podrške za djecu koja u obitelji imaju iskustvo invaliditeta i/ili teške kronične bolesti. Nazvali smo ih

mladim pomagačima jer je riječ o djeci i mladima koji izravno bolesnom članu obitelji ili članu obitelji s invaliditetom pružaju praktičnu i/ili emocionalnu podršku.

U Udruzi Vjetar u leđa provodi se Program za potencijalno darovitu djecu „Iskrice“ već 5 godina. Program je verificiran od MZOŠ i AZOO, a namijenjen sada djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u dobi od 4 do 14 godina. Dobili smo potporu Ureda Predsjednika RH.

godine proglašeni su European Talent Point-om – te su time postali dio europske mreže organizacija koje se bave darovitom djecom.

U središtu programa Jadranskog pomorskog instituta su djeca iz sustava socijalne skrbi te njihova edukacija. Kroz tradicionalnu brodogradnju kao platformu, djeca se uče osnovama stolarije i izgradnje čamaca, ali i timskome radu, suradnji i kvalitetnoj komunikaciji.

Tele2 i međunarodna zaklada Reach for Change biraju nova 3 kandidata kojima će dati potporu.

Glasajte i vi putem stranice: https://www.facebook.com/reachforchangecroatia/

# # #

O Tele2

Tele2 je jedna od vodećih telekomunikacijskih tvrtki u Europi. Naša je misija pružanje cjenovno najpovoljnijih telekomunikacijskih usluga jednostavnih za korištenje. Imamo 14 milijuna korisnika u 9 zemalja. Tele2 nudi proizvode i usluge u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, pristup Internetu, kabelsku televiziju, usluge podatkovnih mreža te zabavne sadržaje. Tele2 je osnovao Jan Stenbeck 1993. godine, a dionice tvrtke uvrštene su na Burzu u Stockholmu 1996. godine. Posjetite nas na www.tele2.com

O Reach for Change

Reach for Change je neprofitna organizacija koju su osnovale Kinnevik Grupa i Sara Damber kako bi unaprijedili živote djece. Organizacija nalazi i razvija Lidere promjene – lokalne socijalne poduzetnike s inovacijama koje rješavaju probleme s kojima se suočavaju djeca. Socijalnim poduzetnicima se pomaže da unaprijede svoje inovacije kroz početno financiranje, pristup poslovnoj ekspertizi i mogućnosti umrežavanja. Organizacija je pokrenuta u Švedskoj 2010., a sad je prisutna u 17 zemalja na tri kontinenta te u svijetu podržava više od 100 Lidera promjene. Stabilno se širi na nova tržišta i jača svoj globalni društveni utjecaj. Kako biste saznali više o našem radu, posjetite croatia.reachforchange.org ili izaberite željenu zemlju na izborniku u gornjem desnom uglu mrežne stranice http://reachforchange.org