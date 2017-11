OnePlus 5T biti će predstavljen 16. studenog

OnePlus je tvrtka koja je u relativno kratko vrijeme uspjela pridobiti ogromnu pažnju Android entuzijasta zbog svojih pametnih telefona koji nude izvrstan hardver, optimiziran operativni sustav za cijenu nižu od ostalih konkurenata. I dok je OnePlus 5 imao nekih problema sa ekranom i kamerom, aktualni model se i dalje prodaje jako dobro i nudi prilično dobar deal za svoju cijenu. Ipak, iz kompanije su najavili da će 16. studenog predstaviti nasljednika koji će za razliku od OnePlus 3 i 3T ipak ponuditi malo veće razlike.

Iako nije službeno predstavljen, informacije o OnePlus 5T već neko vrijeme kolaju Internetom, s tim da su čak i službeni izvori i blogovi počeli pričati o nekim karakteristikama koje možemo očekivati. Tako je jedna od točaka razgovora bila zadržavanje 3,5 milimetarskog utora za slušalice. Iz OnePlusa smatraju da još uvijek nije vrijeme prelazak na digitalni USB tip C utor ili na Bluetooth slušalice, te da postoji velik broj kvalitetnih slušalica i scenarija korištenja koji zahtjevaju tradicionalni utor. Također, OnePlus tvrdi da bežično punjenje nije krucijalna opcija i da je njihov Dash punjač bolja alternativa jer nudi brže punjenje baterije bez dodatnog zagrijavanja jer se regulacija napona i struje umjesto u mobitelu nalazi u punjaču, tako da sam punjač preuzima ulogu koju je inače imao sam mobitel. Također jedan od razloga nedostatak bežičnog punjenja je taj što će OnePlus 5T biti izrađen od aluminija, umjesto staklene stražnje strane. Bežično punjenje nije moguće preko metalne podloge pa je i to razlog zašto će 5T i dalje koristiti tradicionalni kabel i punjač.

Sukladno aktualnostima, OnePlus 5T će sadržavati ekran sa jako tankim rubovima i sa izduženim omjerom stranica. I dok OnePlus 5 ima tradicionalni 16:9 omjer ekrana, OnePlus 5T će imati 18:9 omjer (ili 2:1 za one koji vole kratiti razlomke 😊 ) što će također dovesti i do micanja senzora otiska prsta na stražnju stranu. Ekran bi mogao biti dijagonale od 6 inča te sa FullHD+ rezolucijom (2160 x 1080 piksela).

Kamera će također doživjeti promjene. Osnivač OnePlusa Carl Pei na Twitteru je objavio fotografiju koja je uhvaćena sa OnePlus 5T, na kojoj je vidljivo da će performanse u uvjetima slabijeg osvjetljenja biti prilično dobre. Ne znam se koliko je fotografija modificirana i u kakvim je uvjetima uhvaćena, no vjerojatno će solidna kamera sa OnePlus 5 biti nasljeđena sa poboljšanom inačicom.

Cool photo, must have come from a great camera 😉 pic.twitter.com/DyiULnyTYN

— Carl Pei (@getpeid) October 25, 2017