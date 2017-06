S plaže gledajte filmove na mobitelu

Simpa u ponudi donosi MAXtv To Go opciju, i to bez obaveze već za 25 kuna mjesečno. Simpa korisnici od sada i na novoj i poboljšanoj MAXtv platformi mogu jednostavno aktivirati i deaktivirati pakete u hodu kad god požele.

U Osnovnom MAXtv To Go paketu uključeni su mnogobrojni zabavni i sportski programi, a opcija omogućuje gledanje serija, filmova, utakmica i crtića uživo ili na zahtjev. Svi ljubitelji svjetskih hit serija u promotivnom razdoblju do 31. kolovoza 2017. besplatno dobivaju i HBO Premium paket, što omogućava fanovima Game of Thrones serije da ovoga ljeta besplatno prate epizode nove sezone omiljene serije.