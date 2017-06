Doba štednje gigabajta je postalo prošlost

Većina korisnika mobitela u Hrvatskoj štedi gigabajte kako bi im bili dovoljni do kraja mjeseca ili pak traže wireless mrežu kako bi se spojili i provjerili novosti iz politike, sporta, što je novo na Snapchatu i Facebooku, da bi uploadali selfie fotku na neku od društvenih mreža. Korisnici u dobi od 18 do 24 godine čak 1/3 svih fotografija naprave s prednjom kamerom. Na društvenoj mreži Snapchat od svih uploadanih fotografija čak 74% su selfie.



Znamo da su javne wireless mreže često puta nesigurne, ne znamo tko nam može presresti naše osobne podatke, upasti u facebook ili pak na mobitel. I kad se spojimo na wireless u kafiću, s obzirom da su svi spojeni na ruter, dolazi do zakrčenja veze odnosno sporog surfanja. Preostaje nam ponovo uključiti mobilni prijenos podataka i nadati se da će nam potrajati do kraja mjeseca. Istina, na tržištu već godinama postoje i tarife koje nude neograničeni mobilni internet, ali što vam to vrijedi kad se pri tim smiješnim brzinama ne može pokrenuti YouTube video, učitati fotografija s Facebooka, a tko još koristi onaj famozni Facebook0 kod kojeg se ne učitavaju fotografije i video filmovi nego samo tekstualni postovi. Bezveze, zar ne?



Korisnicima treba (sve) više gigabajta svaki mjesec, što znatno poskupljuje njihove troškove korištenja modernih usluga na pametnim telefonima. A ako i štede, čemu će im onda pametni telefon koji ne ispunjava svrhu, da uvijek budu online i stalno spojeni sa svojim prijateljima. Poznato je da hrvatska kasni s pristupom internetu i da smo na samom europskom dnu što se tiče skupoće korištenja, u odnosu na ono što dobivamo.



Otići ćemo u daleku prošlost, u vrijeme kad su na hrvatskom tržištu vladala dva mobilna operatora, a nakon pojave trećeg (Tele2) u listopadu 2005. godine cijene su počele primjetno padati, a korisnici su počeli dobivati sve bolje i bolje usluge, po povoljnijim cijenama. Prije nekoliko godina Tele2 je također pokrenuo revoluciju sa svojom istoimenom tarifom.

Da se Zemlja ipak okreće (Eppur si muove) i da se s vrtnjom našeg planeta događaju i promjene svjedoči velika novost na hrvatskom mobilnom tržištu – uvođenje prvog flat interneta na mobilnim uređajima. Za samo 84 kune mjesečno, i privatni i poslovni korisnici mogu koristiti internet bez ograničenja i bez usporavanja, uz podatkovni paket BEZBROJ GB. Uz BEZBROJ GB i tarife RASPALI i EKIPNA, hrvatski korisnici od sad uživaju u neograničenoj slobodi komuniciranja. Podatkovni paketi dostupni su sada od 1 GB, 5 GB, 10 GB te BEZBROJ GB.