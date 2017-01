Nova Galaxy A serija je vodootporna

04.01.2017

Samsung je predstavio prva tri nova modela u 2017. godini, a radi se o seriji Galaxy A.

Zasigurno je najinteresantnija stavka sa specifikacija novih Galaxy A3, Galaxy A5 i A7 IP68 otpornost na prašinu i vodu. Baterije bi trebale imati produženi vijek trajanja, a Fast Charging tehnologija na A5 i A7 modelima omogućuje brže punjenje nego na modelima iz 2016. godine. Na taj način se velik broj mogućnosti s modela Galaxy S7 seli na A seriju.

Samsung Galaxy A7 (2017)

Galaxy A3, A5 i A7 za 2017. godinu imat će USB Type-C utor za punjenje i povezivanje; to su prvi modeli koji stižu iz Samsunga s ovom vrstom utora, nakon što je debi bio na Note7 modelu. Always on Display omogućuje praćenje obavijesti na ekranu bez da se telefoni bude iz stanja mirovanja, što bi trebalo uštedjeti ne samo vaše vrijeme nego i bateriju telefona. Nadalje, povećana je microSD podrška do 256 GB na sva tri nova modela.

Unaprijeđena je prednja kamera ne samo po kvaliteti nego i po novim mogućnostima - dovoljno je dotaknuti bilo koji dio ekrana kako bi se snimile selfie fotografije, a ekran se može koristiti i kao prednja bljeskalica kako bi se dobile svjetlije fotke. Pojednostavljeno je sučelje kroz mogućnost brzih promjena načina fotografiranja te dodavanja instant filtara na fotografijama.

Samsung Galaxy A5 (2017)

Stražnja kamera od sada omogućuje, najavljuju iz Samsunga, super-precizan autofokus kako bi se dobile jarke i jasne fotografije, čak i kada su snimljene u slabim svjetlosnim uvjetima.

Standardno, modeli iz Galaxy A serije imaju metalni okvir, 3D staklenu pozadinu koja se oslanja na Samsungovo premium naslijeđe, a boje u kojima će početkom veljače 2017. biti dostupni su crna (Black Sky), zlatna (Gold Sand), plava (Blue Mist) i boja breskve (Peach Cloud).

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017) s 5,7-inčnim ekranom i Samsung Galaxy A5 (2017) s 5,2-inčnim ekranom dijele veći dio specifikacija: 3 GB RAM-a, 32 GB interne memorije, 1,9 GHz 8-jezgreni procesor, full HD AMOLED ekrani, LTE Cat.6, iste su debljine od 7,9 mm i dolaze sa senzorom otiska prsta te barometrom (kao i model A3), imaju 16-megapikselne prednju i stražnju kameru. Uz razlike u dimenzijama različite su i baterije - A7 3600 mAh, a A5 3000 mAh.

Samsung Galaxy A3 (2017)

Samsung Galaxy A3 (2017) pak ima 4,7 inča dijagonale HD ekrana, pogoni ga 1,6 GHz osmojezgreni procesor s 2 GB RAM-a, 16 GB interne memorije, kamere su od 13 i 8 megapiksela, a baterija kapaciteta 2350 mAh ne podržava brzo punjenje kao na modelima A5 i A7.

Samsung Galaxy A3 (2017)

