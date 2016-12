Vernee Apollo: bolji izbor od OnePlus 3T

Autor: Sponzorirana vijest | 19.12.2016 u 20:33

Od kad je OnePlus 3 stigao na tržište svoj kultni status može zahvaliti svojem metalnom kućištu, moćnim specifikacijama i konkurentnoj cijeni. OnePlus je predstavio blago nadograđenu verziju ovog modela – OnePlus 3T.

U sve konkurentnijem smartfon okruženju OnePlusu nije lako za opstati samo s jednim ili dva modela. Postoje mnogi drugi proizvođači koji izazivaju poznate marke kao što je OnePlus, a među tim proizvođačima je Vernee sa svojim novim modelom Vernee Apollo koji cilja točno na OnePlus 3T.







Oba modela, Vernee Apollo i OnePlus 3T imaju metalno kućište koje do 98% pokriva stražnju stranu, osim antenskih prostora. Osim toga, oba modela su slična u industrijskom dizajnu, oba koriste kvadratni oblik ističući jedinstvenu teksturu metala.

Osim toga, oba modela su predstavnici dvaju različitih dizajna proizvoda, marketinške strategije i ciljanih korisnika.

Drugačiji od čipseta Snapdragon 821 na OnePlus 3T, MTK Helio X25 ima svoje prednosti: vrlo lako može pokrenuti teške 3D igre i reproducirati 2K/4K super jasni video. Uz tri klaster deca-core frameworka rezultat je učinkovitija raspodjela zadataka ta optimalne performanse i duže trajanje baterije. U svakodnevnoj upotrebi ne trebate toliko jake performanse pa iako Snapdragon 821 dobiva više bodova od Helio X25, nećete osjetiti razliku između njih.

Usporedimo specifikacije ova dva modela. OnePlus 3T dolazi sa 6 GB RAM-a, što je više od 4 GB kod Apollo Vernee. No, najpoznatije smartfon perjanice kao što su Samsung Note7 i S7 edge i dalje rade s 4 GB radne memorije. Osim ako zaista niste ludi za specifikacijama, 4 GB RAM-a su dovoljna za svakodnevnu upotrebu. Razlika RAM-a od 6 GB i 4 GB neće uopće utjecati na korisničko iskustvo.

Oba uređaja podržavaju brzi punjenje baterije – OnePlus 3T dolazi s 20 WDash Charge dok Apollo Vernee podržava 18 W Vcharge. Oba modela imaju gotovo istu učinkovitost punjenja, s tim da OnePlus 3T puni nešto malo brže bateriju.

Što se tiče ekrana, OnePlus 3T ima 1080p AMOLED koji je njegova slabost jer 5,5 inči LCD ekrani nude gustoću od 401 ppi. OnePlus 3T, s obzirom na Pentile usklađivanje AMOLED ekrana, ima samo 323 ppi. Kada ekran gledate iz blizine, možete vidjeti nazubljenost riječi. Međutim, Vernee Apollo ima 2K ekran koji nudi standardno RGB usklađivanje s 541 ppi! Čak i kada povećamo sliku, na slici vidimo jasne detalje.

U međuvremenu, Apollo Vernee se fokusirao na VR iskustvo te dolazi s VR boxom u paketu. U kombinaciji s 2K prikazom na Vernee Apollo dobit ćete predivno iskustvo virtualne stvarnosti.

Sada je situacija s oba uređaja jasnija. OnePlus 3T bez sumnje nudi sportski snažne performanse. Dok Apollo nema visoki AnTuTu rezultat, koji je površan, telefon je praktičniji kada pogledamo ukupno stanje i funkcionalnost. Apollo ima jednu veliku prednost, a to je 2K ekran koji omogućuje VR iskustvo.

Na kraju dotaknimo se i cijene. OnePlus 3T ima cijenu od 439 USD te je pogodniji za one koji ne mare za cijenu i stalo im je do performansi dok je Apollo s cijenom od 299 USD idealan za one koji žele isplativ uređaj i žele isprobati VR na 2K ekranu.

U tijeku je božićni Snap Deal Price u kojem telefon Vernee Apollo može biti vaš za samo 249 USD, a Christmas Gift Pack za 299 USD sadrži telefon, VR box, zaštitno kućište i zaštitu ekrana. Prilika koja se ne propušta! Detaljnije na linku.

OstaliGSM

Komentari

Trenutno nema komentara.

Odgovori