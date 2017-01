Poslovanje Tele2 u četvrtom kvartalu 2016

26.01.2017

Tele2 Hrvatska je u četvrtom kvartalu 2016. ostvarila neto prodaju u iznosu od 340 (340) milijuna, što je na razini prošle godine.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, prihodi od krajnjih korisnika su porasli za 1,1 posto te iznose 171 (169) milijuna kuna, pokazuju danas objavljeni konsolidirani rezultati poslovanja Tele2 AB.

U četvrtom kvartalu neto prirast korisnika u tvrtki Tele2 Hrvatska iznosio je -70.000 (-100.000), uz kontinuiranu promjenu strukture u korist pretplatnika kao rezultat vrlo pozitivne reakcije korisnika na nove, redizajnirane tarife za pretplatnike.

Na kvartalnu dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA), koja iznosi 17,1 (23,3) milijuna kuna, negativno su i u ovom kvartalu utjecali veći troškovi naknada za radiofrekvencijski spektar.

„Tele2 Hrvatska godinu završava rastom korisničke baze i rastom prihoda. Posebno veseli rast privatnih i poslovnih korisnika pretplatničkih usluga. To je rezultat dobrih promotivnih aktivnosti kroz cijelu godinu, no treba reći da one ne bi same bile dovoljne da nismo značajno investirali u našu mrežu te sada nudimo zaista visokokvalitetnu razinu usluga koje mogu zadovoljiti potrebe i onih najzahtjevnijih korisnika. Kroz jednostavna i fleksibilna rješenja nastavit ćemo biti ustrajni i korisnicima nuditi odlično korisničko iskustvo, a u novim proizvodima i uslugama fokus će biti na rješenjima koja korisnicima štede novac ili rješavaju neki problem - čine život lakšim. Naša nova usluga plaćanja na Google Play Trgovini putem Tele2 računa, sudeći po mahom odličnim reakcijama korisnika, dokaz je da je taj smjer itekako ispravan“, rekao je predsjednik Uprave Tele2 Viktor Pavlinić.

