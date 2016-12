Preko mobitela kupuje 22% korisnika

Autor: K.Ć. | 08.12.2016 u 16:10

U Hrvatskoj raste popularnost mobilnog plaćanja, uz beskontaktno plaćanje i kupnju na internetu.

Mastercard je proveo istraživanje MasterIndex o korištenju financijskih usluga među korisnicima kartica u dobi od 18 do 55 godina u Hrvatskoj, a zaključak je kako su europski trendovi zaživjeli na našem tržištu: više od polovice Hrvata plaća beskontaktno, 95% redovito koristi kartice, a 81% kupuje na internetu (35% ih to čini više puta mjesečno). Najaktivniji online shopperi su ispitanici u dobnoj skupini od 30 do 39, s visokim stupnjem obrazovanja.

Najčešće se kupuju odjeća, obuća i modni dodaci (68%), potrošačka elektronika (46%), predmeti za kućanstvo (33%), kozmetika i parfemi (30%) te knjige i glazba (26%). 40% online kupaca preferira inozemne e-trgovine, 16% njih domaće, dok 44% njih podjednako kupuje online u Hrvatskoj i u inozemstvu. Sve više postajemo svjesni prednosti beskontaktnog plaćanja: 53% korisnika koristilo je beskontaktnu vrstu plaćanja.

PayPal i slične usluge pri internetskoj kupnji koristi 35% online kupaca, a plaćanje karticama 25% njih, dok među korisnicima kreditnih kartica ili kartica s odgodom plaćanja taj postotak raste na 35%. Kartice su omiljeno sredstvo plaćanja: 50% korisnika ima 3 ili više kartica, 95% ih na prodajnim mjestima koristi redovito, kupnja online je i dalje navika većine korisnika kartica: 81% nas barem povremeno kupuje karticama na internetu.

Istovremeno, raste popularnost mobilnog plaćanja: kupnju putem mobilnog telefona uz plaćanje karticom koristi 22% korisnika kreditnih kartica ili onih s odgodom plaćanja (18% prošle godine). Prema nekim procjenama, do 2019. će korisnici pametnih telefona i tableta stvoriti gotovo 200 milijardi mobilnih transakcija godišnje. I dalje najpopularnija SMS plaćanja koja koristi 75% ispitanika, u usporedbi sa 76% u listopadu 2015.

Info

Komentari

Trenutno nema komentara.

Odgovori