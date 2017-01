Naš prvi dodir s HTC U Ultra i HTC U Play

Autor: K.Ć. | 18.01.2017 u 12:45

Samo nekoliko dana nakon svjetske premijere novih HTC-ovih telefona isprobali smo ih i oduševili se.

HTC U Ultra i HTC U Play donose novu HTC-ovu filozofiju u dizajn - za materijal stražnje strane koristi se staklo koje vrlo efektno izgleda kod sve četiri boje u koje dolazi - Sapphire plava je predivna, Brilliant crna se zanimljivo presijava, Ice bijela ima primjese drugih boja pod raznim kutovima dok Cosmetic Pink odaje ženstvenost.

Prednja staklena strana kod modela zaštićena Gorilla staklom sa stražnjim staklom spojena je preko metalnog okvira s prorezima za antenske signale. Dakle, izrada novih HTC-ovih modela, inače prvih s USB Type-C priključkom koji se koristi ne samo za punjenje i spajanje s računalom nego i za slušalice je na visokom nivou. Jedino što se svaki otisak prsta na većini boja jako primjećuje, a najmanje je primjetan na bijeloj boji. Morat ćete ih često glancati. Bit će sigurno zanimljivo kroz nekoliko mjeseci uzeti u ruke nasljednika HTC-a 10, koji će ipak biti glavni „brod“ koji će zaploviti 2017. godinom.

Spomenuli smo slušalice - poput Applea kod iPhone 7 modela, i HTC je odlučio maknuti 3,5 mm ulaz za slušalice. Istovremeno je to i minus i plus. Minus je jer više ne možemo direktno upiknuti naše slušalice s 3,5 mm priključkom, ali možemo koristiti adapter. Naravno, onda ne možemo puniti mobitel dok koristimo slušalice. Pitate se što je plus? Slušalice koje se isporučuju uz mobitele imaju USonic tehnologiju koja uz sonar (ultrazvuk) analizira oba naša uha te prilagođava zvuk onako kako nam najbolje odgovara. Fora!

Vrlo bitna novost koju donose novi HTC U Ultra i HTC U Play jeste AI odnosno umjetna inteligencija kroz funkcionalnost HTC Sense Companion, ali ovu opciju nismo isprobali nego to ostavljamo za detaljan test kada nam uređaji vjerojatno već u veljači dođu u ruke. Radi se o mogućnosti da telefon prati naše navike, planove i okruženje te nam sugerira razne akcije kojima možemo unaprijediti svoj život.

S modelom HTC 10 je napravljen veliki iskorak vezano uz kameru - mora se priznati kako je kamera odlična, a u kratkom druženju s kamerama na oba modela zaključujemo kako niti novi modeli nimalo ne kaskaju, iako nisu flagshipovi za 2017. Cool nam je prednja kamera koja može napraviti širokokutni selfie - radi se o klasičnoj panorama fotografiji pa možemo uhvatiti vrlo velik kut iza sebe. Modele ćete sa stražnje strane raspoznati prema obliku objektiva - Ultra ima pravokutni, a Play okrugli.

Velika novost koju donosi model HTC U Ultra je dodatni 2,05-inčni ekran - na dual ekranu visoke gustoće veće od 500 ppi nalaze se prečaci koje sami dodajemo. Dovoljno je samo zadržati pritisnut prst na nekom od prečaca do aplikacija, kontakata koje smo izdvojili i na taj način napraviti svoju organizaciju. Na tom se ekranu prikazuju i sve notifikacije koje dobivamo pa je zgodno što ne moramo pokretati veliki 5,7-inčni quad HD ekran i tako trošiti energiju.

Ovo su naši prvi dojmovi o pretprodukcijskim telefonima HTC U Ultra i HTC U Play s fluidnim osjećajem korištenja sučelja Androida koji u prodaju dolaze krajem ožujka 2017. po za sada nedefiniranim cijenama. Više informacija o telefonima pročitajte u našem pregledu nakon predstavljanja telefona.

HTC

Komentari

Trenutno nema komentara.

Odgovori