Ovo su najviše preuzimane aplikacije za Android u 2016

Autor: K.Ć. | 07.12.2016 u 9:30

Top aplikacije u 2016. godini Google je objavio prema popularnosti u trgovini Google Play.

Googleova lista najpopularnijih odnosno najskidanijih sadržaja razvrstana je prema raznim kategorijama - najpopularnijih aplikacija, pjesama, filmova, knjiga, igara i TV serija u 2016. godini. Radi se o Top 5 ljestvicama koje su kreirane isključivo prema statistikama preuzimanja, što znači da se ne radi o mišljenjima recenzenata i kritičara već o čistim brojkama, donosi Vidi.hr portal.

Ipak, svi sadržaji u Google Playu još uvijek nisu dostupni za preuzimanje u Hrvatskoj poput TV serija i knjiga.

Top 5 aplikacija 2016.

Face Changer 2

Lumyer - Photo & Selfie Editor

Castbox - Podcast Radio Music

Emoji Keyboard Pro

MSQRD

Top 5 igara 2016

Pokémon GO

Clash Royale

Traffic Rider

slither.io

Dream League Soccer

Top 5 "streamanih" pjesama 2016.

Stressed Out, Twenty One Pilots

Sorry, Justin Bieber

One Dance (feat. WizKid & Kyla), Drake

Don't Let Me Down (feat. Daya), The Chainsmokers

Me, Myself & I, G-Eazy

Top 5 filmova 2016.

Deadpool

Star Wars: The Force Awakens

Zootopia

Captain America: Civil War

Batman v Superman: Dawn Of Justice

Top 5 TV serija 2016.

Game of Thrones

The Walking Dead

The Big Bang Theory

Mr. Robot

The Flash

Top 5 knjiga 2016.

Deadpool Kills the Marvel Universe - Cullen Bunn

Harry Potter and the Cursed Child: Parts One and Two - J.K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne

The Girl on the Train - Paula Hawkins

The Art of War - Tzu Sun

Me Before You - Jojo Moyes

Google

