Moto Mods dodaci za igranje, slušanje i punjenje

Moto GamePad



Uz pomoć Moto GamePada možete preuzeti kontrolu nad svojim igrama te uz novi Moto Mod pretvoriti Moto Z smartfon u ručnu igraču konzolu. Sadrži dvostruke upravljačke palice, D-pad i četiri gumba te ugrađenu bateriju od 1035 mAh.

JBL SoundBoost 2



Novi JBL SoundBoost 2 omogućuje do 10 sati slušanja glazbe, vodootporan je pa prolijevanje i prskanje tekućine neće zaustaviti glazbu. Mod je dostupan u crvenoj, plavoj ili crnoj boji, odlikuje ga vrhunski dizajn s tkaninom, poboljšane konture za bolji osjećaj u ruci, a kompatibilan je i s novom aplikacijom JBL EQ.

Uz novu aplikaciju My JBL SoundBoost 2 možete podesiti zvuk upravo onako kako vam se sviđa. Bilo da slušate glazbu, gledate videozapise ili pak navijate za svoju omiljenu ekipu, ugrađeni kickstand pruža vam doista uvjerljiv audio-vizualni doživljaj. Sve to moguće je u trenu, bez potrebe za uparivanjem.

Moto TurboPower Pack



Brzo punjenje snagom do 15 W moguće je i u pokretu, a moguće je uređaj napuniti vrlo brzo i trajat će vam baterija dodatnih čitav dan. Sam Moto TurboPower Pack napunit će se do 50% svog kapaciteta za samo 20 minuta.

Moto Style Shell



Radi se o bežičnom punjaču koji nudi brzo bežično punjenje uređaja Moto Z, snagom do 10 W. Kućište punjača je elegantno, a dostupno je u različitim izvedbama.

Moto Z2 Play



Druga generacija Moto Z2 Playa ima Full HD Super AMOLED zaslon od 5,5 inča, osmojezgreni čipset koji radi na taktu do 2,2 GHz. Nova Moto Voice funkcija trenutnih glasovnih upita pruža korisne informacije poput onih o vremenu, ažuriranje kalendara ili automatsko aktiviranje aplikacije bez dodirivanja ili otključavanja telefona.

Pomoću redizajniranog čitača otisaka prstiju možete aktivirati navigaciju jednim gumbom kako biste se brzo kretali kroz ekrane. Prijeđite prstom prema lijevo kako biste se vratili natrag, prema desno kako biste pristupili nedavnim aplikacijama, za povratak na početni zaslon dodirnite ekran, a dugi pritisak koristite za zaključavanje telefona.