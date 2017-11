LG V30 i V30 Plus biti će predstavljeni krajem kolovoza

Poznato je da LG aktivno radi na nasljedniku svojeg trenutnog flagshipa-a, LG G6. Izgleda da je došlo vrijeme službenog predstavljanja tako da će LG predstaviti ne jedan, već dva nova high end uređaja u Berlinu.

Prema novim informacijama, službeno će predstavljanje novog LG V30 i V30 Plus biti u Berlinu 31.kolovoza ove godine. Predstavljanje uređaja na korejskom tržištu biti će 15.rujna.

Novi LG modeli biti će LG V30 i V30 Plus. Za razliku od još uvijek aktualnog G6, kada je LG nekoliko mjeseci kasnije predstavio G6 Plus, ovaj puta će oba modela biti predstavljena istovremeno. V30 i V30 Plus imati će OLED ekran veličine 6 inča, tako da će Plus model zapravo imati interne hardverske razlike u odnosu na običan V30. V30 Plus će tako imati čak 128GB interne memorije, te će imati kvalitetnije audio komponente. Također, V30 Plus će podržavati bežično punjenje.

Ostale komponente također su poznate, tako da će LG V30 imati:

– Snapdragone 835 procesor

– Dvije kamere, jedna od 13 a druga od 16 megapiksela

– 6GB RAM

– 3200 mAh baterija

– IP68 certifikat na otpornost od prašine i vode

Iz LG-a su izjavili da će kamera na LG V30 biti prva na tržištu koja će imati otvor blende F1.6, što bi trebalo omogućiti 25% više svjetlosti senzoru, što omogućuje kvalitetnije noćne slike. Također, leće unutar kamere biti će napravljene od stakla, za razliku od plastike, što bi trebalo omogućiti kvalitetniju optiku i finalno, oštrije i bolje slike.

Pretpostavlja se da će nova linija podržavati novosti koje je LG G6 Plus donio u odnosu na G6. Tako će V30 podržavati otključavanje uređaja prepoznavanjem lica, no sustav neće biti dovoljno napredan i siguran da se koristi kao vrsta autentifikacije za mobilno plaćanje.

Informacije o cijeni sugeriraju da će V30 imati početnu cijenu od 700 dolara, dok će V30 Plus imati preporučenu cijenu od 870 dolara.