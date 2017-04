U Hrvatsku stižu uređaji kojima ne trebaju SIM kartice

Hrvatski Telekom na hrvatsko tržište u svibnju će lansirati prvi uređaj koji ne treba SIM karticu da bi se spojio na mobilnu mrežu, a istovremeno HT je prvi u Deutsche Telekom Grupi koji će nuditi uslugu eSIM. Hrvatska tako među prvima u Europi komercijalno uvodi eSIM.

Od eSIM usluge se očekuje da u budućnosti zamijeni SIM kartice u uređajima, što će olakšati prelazak korisnicima od jednog do drugog mobilnog operatora, a radi se o novom standardu kojeg je krajem prošle godine potvrdila i globalna udruga GSMA (Global System for Mobile Communication Association). Od eSIM-a se očekuje da bude podrška Internet of Things uređajima – ne samo u prijenosnim uređajima kao što su pametni satovi i narukvice (vjerojatno i mobilni telefoni) nego i u pametnim vozilima te raznim senzorima koji će tako biti spojeni na internet. Očekuje se da će u sljedeće dvije godine korisnici u prosjeku imati više od četiri uređaja koja će se spajati na internet.

Novi uređaji, poput pametno g sata Huawei Watch 2, umjesto SIM utora imat će čipset koji će zamijeniti i podržavati eSIM pa će se podešavanje postavki za priključke pojedinačnih korisnika obavljati preuzimanjem eSIM profila na uređaje korisnika.