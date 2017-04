Posjetili smo Huawei i Analyst Summit u kineskom Shenzhenu

Veliki naglasak na trodnevnom summitu, koji se od 11. do 13. travnja 2017. održava pod nazivom “Go Digital, Go Cloud – Building a better connected world”, čine umjetna (Al) inteligencija, digitalizacija, IoT uređaji te Narrow Band IoT koji ne moraju stalno biti spojeni na internet kako bi se štedjela energija.

Zatim tu je nezaobilazni 5G kojeg Huawei najavljuje za 2020. godinu, a do tada bi se trebali riješiti problemi s kojima se industrija suočava kao što je regulativa koja još uvijek definirala sve aspekte koji se tiču frekvencijskih spektara i njihove širine. Do 2025. godine 75% telekomunikacija će biti u oblaku. 5GAA je naziv za 5G Automotive Association koja je osnovana u rujnu 2016. godine u Munchenu te okuplja sve bitne tvrtke koje žele spojiti 5G, Internet of Things i automobilsku industriju s ciljem razvoja autonomnih vozila.