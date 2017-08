Android Oreo dolazi na HTC-ove flagship uređaje

Nakon što je Google službeno objavio finalnu verziju Android 8.0 te ga nazvao Oreo, prvi uređaji sa novom verzijom OS-a dolaze na Pixel i Nexus uređaje. Ostali proizvođači će najaviti datume izlaska nadogradnje za svoje uređaje, tako da je HTC objavio informacije o modelima koji će dobiti Android Oreo.

Na upit jednog od korisnika na Twitteru, HTC USA je potvrdio da će Android 8.0 službeno doći na HRC U11, HTC U Ultra i HTC 10. Ostale informacije kao što su termin izlaska, te nove mogućnosti HTC-ovog Sense sučelja i dalje nisu poznate, no velika je vjerojatnost da će za U11 i U Ultra nadogradnja na Android Oreo doći prije kraja godine, dok će prošlogodišnji HTC morati pričekati do 2018. godine.

We're excited to bring Android Oreo to HTC U11, HTC U Ultra, and HTC 10 owners worldwide! Details & additional devices to be announced soon.

— HTC USA (@HTCUSA) August 22, 2017