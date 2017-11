Google Pixel 2 XL pati od problema sa ekranom

Google je predstavio nasljednike svoje Pixel linije, koji su naslijedili poznatu Nexus seriju, te je sa drugom iteracijom popravio veliki broj problema i nedostataka u odnosu na original. Međutim, izgleda da su neki novi problemi došli na vidjelo, konkretnije problemi sa ekranom kod većeg, Pixel 2 XL modela.

Nove Pixel 2 i Pixel 2 XL modele rade HTC i LG. I dok manji model koristi AMOLED ekran, Pixel 2 XL koristi LG-ev P-OLED ekran. Iako su oba ekrana napravljena u sličnoj tehnologiji, te nude vrlo slične mogućnosti kao što su vrlo visoki kontrast, potpuno crna boja koja se dobijem gašenjem piksela, čime se štedi i baterija, postoje neke razlike koje nisu na prvu ruku vidljive no jednom kad se uoče vrlo ih je teško ne zamijetiti.

Prvi problem bio je sa plavkastom nijansom P-OLED zaslona. Naime, ukoliko se ekran gleda pod kutom koji nije pravi, boje na ekranu postanu hladnije i plavkastije. Iako je to karakteristika gotovo svih OLED ekrana, na P-OLED ekranima plava nijansa je puno izraženija, te ju uspoređuju sa ekranima na Samsungu Galaxy S2 koji je izašao pred 6 godina. Iako će u svakodnevnom korištenju problem biti gotovo nezamjetljiv, u slučaju grupnog gledanja YouTube videa, ili surfanja Redditom u krevetu, plava nijansa će biti jedna od onih stvari koje neće više biti nezamjetljive.

Drugi, veći problem, je burn-in zaslona. Burn-in efekt događa se kada se statična slika prikazuje na ekranima napravljenima u OLED tehnologiji na dulje vrijeme. U tom slučaju pikseli koji se dugo vremena nisu promijenili ostanu djelomično „zapečeni“ na ekranu tako da obrisi slike ostanu prisutni čak i nakon promjene. Svi OLED zasloni pate od te nuspojave, uključujući i moj Galaxy S7 Edge na kojem su na određenim sivim bojama vidljive bijele trake od navigacije. Burn in je posebno vidljiv na demo uređajima u dućanima i shopping centrima, gdje mobiteli rade po desetak i više sati bez prestanka na maksimalnom svjetili zaslona, prikazujući iste kadrove i slike. Međutim, problem je puno izraženiji na Pixel XL 2, gdje su neki vlasnici prijavili burn-in u području navigacijske trake već nakon nekoliko tjedana korištenja pametnog telefona:

That's some pretty wild OLED burn-in on the Pixel 2 XL after maybe 7 days of full-time use pic.twitter.com/EPJTs6D0Kg

— Alex Dobie (@alexdobie) October 22, 2017