Google Pixel 2 i Pixel 2 XL -vodootporna budućnost bez utora za slušalice

Nakon mnogobrojnih glasina i slika koje su procurile na Internet i pomalo uništile element iznenađenja prilikom predstavljanja, Google je službenog predstavio nasljednike Pixel serije pametnih telefona.

Pixel 2 i Pixel 2 XL iteracija su uspješnih, ali ne bez mana pametnih telefona visoke klase koji su ubiti naslijedili Nexus liniju. Visoka cijena, vrlo teška dobavljivost i neke nedostajuće funkcije nisu bili dovoljno velika prepreka Android entuzijastima, dok Google obećaje da će nova serija popraviti sve navedene probleme. Tako je manja verzija zadržala manji ekran od 5 inča AMOLED panela, dok je veći XL brat dobio 6 inčni AMOLED ekran sa 2:1 omjerom ekrana zaobljenih rubova. Iako su rubovi tanji nego na prošloj generaciji, bočni rubovi su dosta deblji nego na ostalim pametnim telefonima s takvom vrstom zaslona, kao na primjer kod LG V30, Galaxy S8 ili Huawei Mate 10. Pixel 2 ima FullHD rezoluciju dok Pixel 2 XL posjeduje QHD+ ekran rezolucije 2880×1440 piksela.

Oba modela posjeduju prednje stereo zvučnike, te mogućnost fizičkog pritiskanja bočnih strana kako bi se aktivirao Google asistent, isti koncept kao i na HTC-ovom U11 pametnom telefonu.

Ostale specifikacije prate high-end uređaje predstavljene ove godine – Snapdragon 835 procesor, 4 gigabajta radne memorije, Bluetooth 5.0 i interna memorija od 64 ili 128 gigabajta. Google i dalje ne odustaje od micanja podrške za microSD kartice tako da će kupci trebati razmisliti treba li im model sa većim kapacitetom interne memorije nego inače.

Zbog metalne konstrukcije nedostaje bežično punjenje, no Google obećaje da će 15 minuta punjenja biti dovoljno za 7 sati korištenja. U manjem modelu baterija je kapaciteta 2700mAh dok veći Pixel 2 XL ima bateriju kapaciteta 3520mAh.

Zanimljivo je vidjeti samo jednu kameru rezolucije 12 megapiskela na stražnjoj strani jer po izjavama Googla, jedna kamera je dovoljna za jedne od najkvalitetnijih fotografija na tržištu. Prošlogodišnji Pixel definitivno je bio u rangu sa ostalim flagship modelima, no dodatkom optičke stabilizacije i većeg otvora blende, kao i pametniji softver, obećavaju još bolje slike, pogotovo u noćnim uvjetima. Prednja kamera rezolucije 8 megapiksela omogućuje slikanje portret fotografija sa zamućenom pozadinom, te inicijalna testiranja govore o izuzetnom kvalitetnim fotografijama, čak i u uvjetima slabije svijetlosti.

Operativni sustav je očekivano najnoviji Android 8.0 Oreo, sa posebnih launcherom koji stavlja Google traku pretraživanja na dno ekrana. Pozadinske slike imaju suptilne animacije, dok mikrofon stalno osluškuje što se događa pa će tako reagirati na riječi „OK Google“, ili će na Always On ekranu prikazati naziv pjesme koja svira u pozadini. Google se obvezao da će Pixel 2 dobiti nadogradnje čak do Android R operativnog sustava, što znači da će nakon Android 8.0 Oreo doći i Android 9.0 P, Android 10.0 Q, te na kraju Android 11.9 R. Ili kako već će se zvati operativni sustav u 2020. godini.

Iznenađuje odluka o micanju 3,5 milimetarskog konektora za slušalice. U kutiji dolazi adapter sa USB tip C konektora na 3,5 milimetarski jack, no Google čvrsto vjeruje da je budućnost bežična, te da postoji dovoljno bežičnih i USB C modela slušalica kako bi svatko bio zadovoljan.

Pixel 2 serija među prvima je sa podrškom za eSIM karticu, točnije virtualnu SIM karticu. Samo Google Fi podržava virtualnu SIM karticu, no očekuje se da će ostali operateri pratiti i u bližoj budućnosti ponuditi svoju „eSIM-icu“.

Manji model dolazi u tri boje – skoro plava, očito bijela i totalno crna. Veći model dolazi samo u crnoj i bijeloj boji.

Cijena manjeg modela početi će od 649 eura za 64 gigabajtni model, dok će Pixel 2 XL koštati 849 eura u svojoj osnovnoj konfiguraciji. U prodaju će stići 19. listopada u SAD-u, te krajem studenog u ostalim državama.