Update iOS 10.3 donosi 7,8 GB više prostora u memoriji iPhonea

Update iOS 10.3 omogućio je korisnicima svih Appleovih uređaja (iPhone, iPad, iPod) nove mogućnosti kao što je vremenska prognoza u Mapama, veći nadzor iClouda, Apple ID profil koji na jednom mjesto objedinjuje informacije o svim vašim računima, traženje AirPods slušalica provjera kompatibilnosti aplikacija.

Ipak, nas je zaintrigirala informacija kako se istovremeno povećala i ukupna memorija koju korisnik može koristiti za svoje potrebe, a kod iPhone 7 Plus verzije s 256 GB povećanje iznosi odličnih 7,81 GB. U primjeru spomenute „velike sedmice“ povećanje se dogodilo nakon što je na telefonu već bio instaliran velik broj aplikacija kao i spremljenih sadržaja (fotografije i video zapisi te glazba) te je i u tom slučaju došlo do povećanja raspoložive memorije. Na internetu smo pronašli primjer iPhonea 7 Plus s 256 GB kod kojeg je slobodna memorija porasla sa 75,45 GB na 83,26 GB, što je povećanje od 7,81 GB. Istovremeno, telefon je u postavkama prikazao povećanje ukupnog kapaciteta – s 248,5 na 252,14 GB (razlika iznosi 3,64 GB). Zašto je to tako?

Očigledan razlog je prelazak na novi Apple File System (APFS) s kojim se dobilo na efikasnijem formatiranju veličine memorije. AFPS je posebno dizajniran za povećanje iskorištavanja modernih „solid state“ tehnologija pohrane, za razliku od magnetskih hard diskova koji su bili dio prethodne Appleove ere HFS+ datotečnog sustava. APFS istovremeno omogućuje daleko veće medije za pohranu, uz zadržavanje 64-bitnog datotečnog (file system) sustava.

Nova značajka novog datotečnog sustava, koji organizira način na koji se podaci zapisuju na nižim levelima) je novi volumen particioniranja koji omogućuje fleksibilnu ekspanziju. To donosi povećanje memorijskih kapaciteta kakvi će biti potrebni u skoroj budućnosti, ali istovremeno i potrebu za manjom korištenom pohranom podataka. Jedan od razloga zašto ažuriranje na iOS 10.3 traje duže (između 30 do 50 minuta) jeste upravo novi APFS.

Nadalje, APFS i iznad spomenutih nižih levela uključuje podršku za novi način uštede prostora odnosno kloniranje uz koji file system može stvoriti identičnu kopiju datoteke, i to bez zauzimanja dodatnog prostora, uz zadržavanje iste strukture pohrane kao da se datoteke nalaze na različitim mjestima.

Za sada nije potvrđeno, ali i third aplikacije koje razvijaju neovisni developeri bi mogle iskoristiti prednosti APFS-a kako bi se u budućnosti dobilo što više prostora za pohranu. Kao i kod prethodnih verzija iOS-a, korisnici mogu optimizirati pohranu na način da se puno kvalitetnije fotografije šalju na iCloud dok se na telefonu zadržava optimizirana verzija.