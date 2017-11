Procurile informacije o dizajnu i skeneru zjenica na iPhone-u 8

Sve smo bliže ovogodišnjoj Apple-ovoj konferenciji i predstavljanju nasljednika iPhone 7. Iako je iPhone 7 donio neke novosti kao što su vodootpornost i stereo zvučnici, konkurencija je otišla korak naprijed i prikazala drugačiji dizajn, ogromne ekrane sa tankim rubovima i nove mogućnosti na području softvera.

Kako je službeno predstavljanje bliže, tako su počele dolaziti nove informacije razno raznim sneslužbenim informacijama. No, čini se da je Apple slučajno potvrdio dizajn nadolazećeg iPhone-a 8.

Programer iOS aplikacija Steven Troughton Smith otkrio je ikonicu novog iPhone 8 u firmware-u koji pogodi nadolazeći Apple smart zvučnik naziva HomePod.

The bezel-less iPhone image can be extracted from Payment_glyph_phone-D22.caar in PassKitUIFoundation.framework with the code pictured pic.twitter.com/HAyDO0E931

— Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017