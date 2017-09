Home tipka na iPhone-u mogla bi biti zamijenjena pokretima

Obožavatelji Apple-a i iPhone-a doći će na svoje kada 12. rujna 2017. godine bude službeno predstavljen nasljednik iPhone-a 7 i 7 Plus. Glasine govore kako će Apple predstaviti 3 uređaja istovremeno – iPhone 7S i 7S Plus, kao i iPhone 8. I dok su iPhone 7S i 7S Plus nasljednici trenutnih modela, iPhone 8 (ili iPhone X ili iPhone Edition) će donijeti nekoliko većih novosti koje bi trebale pomoći označiti 10 godina od službenog predstavljanja prve generacije iPhone-a.

Osim novog dizajna, novi iPhone slijedit će trendove ostalih proizvođača tako da će predstaviti OLED ekran sa tankim rubovima. Kako bi maksimalno iskoristio prostor na prednjoj strani, izgleda da će Apple po prvi puta u povijesti maknuti glavnu tipku te će ju zamijeniti sa pokretom za zaslonu.

Po trenutno novim glasinama, iPhone 8 će na dnu zaslona imati tanku crtu koja će označavati početno mjesto pokreta. Pomicanjem prsta od te linije prema sredini zaslona, trenutno aktivna aplikacija na zaslonu će se minimizirati te će se pojaviti početni zaslon. Zbog toga će i prikaz otvorenih aplikacija doživjeti određene preinake pa će tako svaka aplikacija biti prikazana posebno, za razliku od dosadašnje izvedbe gdje su otvorene aplikacije naslagane jedna na drugu.

This is also interesting pic.twitter.com/JdYDhZDkev — Guilherme Rambo (@_inside) August 21, 2017

Zbog veće površine ekrana broj aplikacija koje će se istovremeno prikazati na početnom zaslonu biti će povećan, tako da će odjednom biti vidljivo 6 redaka po 4 aplikacije, ili 24 aplikacije ukupno. Donja traka imati će dizajn sličan onome kao na iPad-u sa iOS11, koji pak podsjeća na izgled na macOS računalima.

Dimenzije iPhone-a 8 trebale bi biti slične onima iPhone-a 7, no dijagonala zaslona bi čak mogla biti veća nego na iPhone 7 Plus.

Preostaje manje od dva tjedna do službenog predstavljanja tako da će i ostale informacije, uključujući i cijenu kao i datum izlaska, biti poznati u to vrijeme.