Apple iPhone X – tehnologija budućnosti u ruhu sadašnjosti

Danas, 12. rujna, Apple je predstavio svoju viziju sadašnjosti, ali i budućnosti za svoj najpopularniji uređaj svih vremena, iPhone.

2007. godine Steve Jobs predstavio je javnosti prvi iPhone. 10 godina kasnije, Tim Cook predstavio je rezultat desetljeća evolucije nakon revolucije, uređaj koji predstavlja sadašnjost i budućnost Apple-ove mobilne strategije.

iPhone X, gdje slovo ‘X’ zapravo predstavlja rimski broj 10, prvi je iPhone koji je donio ekran sa tankim rubovima zaslona. U kućištu koje je dimenzijama slično iPhone-u 7 nalazi se ekran od 5.8 inča, koji je također po prvi puta napravljen u OLED tehnologiji. Apple smatra da su OLED ekrani napokon postali dovoljno dobri za Apple, te da su prijašnje boljke OLED ekrana kao što je mala svjetlina i loša reprodukcija boja, sa novim Super Retina zaslonom eliminirani. Dotični ekran prostire se gotovo cijelom prednjom stranom uređaja, osim u gornjem dijelu koji je zakrivljen kako bi bilo mjesta za cijeli sijaset senzora i kamera. Tako je u tom malo prostoru Apple uspio ugurati infracrvenu kameru za potvrdu lica, „Flood Illuminator“ infracrveno svijetlo koje osvjetljava korisnikovo lice i omogućuje prepoznavanje čak i u mraku, „Dot“ projektor koji projicira preko 30 000 točaka na lice za izradu facijalne mape, kao i prednja kamera rezolucije od 7 megapiksela za dosad najsofisticiraniji mehanizam prepoznavanja lica. Apple tvrdi da će Face ID, kako se službeno zove ovaj skup tehnologija, prepoznati lice u 99.999% slučajeva, te da je dovoljno precizan da ne reagira na fotografiju korisnika, ili čak na 3D izrađenu masku lica. Cijeli proces identifikacije događa se u djeliću sekunde tako da je otključavanje iPhone-a X gotovo trenutačno.

Apple vjeruje da je Face ID dovoljno dobar tako da je odlučio u potpunosti se riješiti Touch ID senzora za prepoznavanje otiska prsta. Slike i informacije koje su procurile prije službene najave nagovještavale su da će zbog velikog ekrana senzor otiska morati biti maknut sa prednje strane, te su neke glasine govorile o micanju senzora na stražnju stranu uređaja. Na ovaj način je još jedan prepoznatljiv element iPhone-a, nakon gotovo 5 generacija od iPhone 5S, otišao u povijest. Uz Touch ID, svoje mjesto je izgubila i Home tipka koja je sada emulirana na samom zaslonu u obliku horizontalne linije na dnu. Klizanjem prsta od linije prema gore moguće je pristupiti početnom zaslonu, dok duljim zadržavanjem prsta otvara se lista otvorenih aplikacija. U Apple-u tvrde da je ovaj proces intuitivniji nego dosad, no to trebaju potvrditi korisnici koji su zadnjih 10 godina naučili koristiti iPhone sa fizičkom tipkom.

Osim prednje strane, i stražnja strana iPhone X doživjela je velike promjene. Umjesto aluminija, stražnja strana u potpunosti je napravljena od stakla, što omogućuje po prvi puta podršku za Qi bežično punjenje baterije. Qi (čita se „či“) je zapravo otvoreni standard koji je prisutan u velikom broju pametnih telefona. Još 2009. godine je tada živ, sad mrtav ali uskoro ponovno živ Palm nudio sa svojim Palm Pre pametnim telefonom mogućnost bežičnog punjenja. 8 godina kasnije, Apple je u svojoj težnji da eliminira kablove, odlučio implementirati bežično punjenje koje je kompatibilno sa ogromnim brojem punjača i punionica koji su dostupni širom svijeta.

Stražnja je strana također i mjesto gdje se nalazi dvostruka stražnja kamera. Oba senzora rezolucije su 12 megapiksela, te omogućuju snimanje videa u 4K rezoluciji, ali u 60 sličica u sekundi. Poboljšana je i tele foto kamera koja ovaj puta također sadržava optičku stabilizaciju slike, tako da će slike uhvaćene tim senzorom biti oštrije, a video puno mirniji i bez skakutanja. Otvor blende na normalnom kameri je f/1.8 dok je za tele foto leću f/2.4. Manja brojka otvora blende znači da je senzor kamere sposoban primiti više svjetlosti, što omogućuje kvalitetnije slike, pogotovo u noćnim uvjetima, sa manje šuma. Tako će kombinacija optičke stabilizacije i većeg otvora blende omogućiti dosad najbolje fotografije na iPhone-u. Selfiji će od sad postati puno napredniji jer će iPhone X koristiti 3D mapiranje lica te će time omogućiti takozvani „Portrait Lightning“ – naknadno uređivanje selfija sa opcijama koje su, kako navodi Apple, dosad bile dostupne samo u profesionalnim uvjetima, koristeći umjetno osvjetljenje. Iako je ovakve tvrdnje potrebno testirati uživo, bez obzira na to iPhone će ponovno zauzeti tron kao najbolji pametni telefon za selfije.

Sve nove mogućnosti koje je Apple predstavio sa iPhone X pogonjene su potpuno novim A11 „Bionic“ procesorom. Ovaj puta procesor je u potpunosti dizajniran u Apple-u, tako da se u njemu po prvi puta nalazi grafički čip i procesor signala digitalnog fotoaparata koji je razvijen unutar Apple-a. Na taj način Apple ima još veću kontrolu nad proizvodnim procesom i optimiziranjem performansi, pa će uz novi Metal 2 programski paket igre izgledati izvrsno. Digitalni procesor signala zadužen je za procesuiranje fotografija uhvaćenih novim senzorima i lećama, tako da će i na tom polju Apple moći izvući maksimalno koliko može kako bi rezultat bio izvrstan svaki puta.

Bez obzira na hrpu novih senzora, ultra jakog procesora i velikog ekrana, Apple tvrdi da će prosječna autonomija baterije biti 2 sata dulja nego na iPhone-u 7. Iako iPhone 7 nije baš poznat po izvrsnoj bateriji, dobra je vijest da autonomija nije doživjela negativan udarac.

Veliki broj dosad spomenutih mogućnosti po prvi je puta implementirano na nekom Apple-ovom pametnom telefonu. Apple je hrabro izjavio da je ovo „budućnost pametnog telefona“, što je istina, ukoliko je fokus isključio na iPhone pametne telefone. No, veliki dio predstavljenih stvari već je bio viđen i dostupan kod drugih proizvođača.

Ekran s tankim rubovima – 2014. godina, Sharp Aquos. Ostali poznatiji modeli uključuju Xiaomi Mi Mix (i tek predstavljeni Mi Mix 2, Galaxy S8, S9+ i Note8, LG G6 i V30

Dvostruka kamera sa optičkom stabilizacijom – Galaxy Note8

Wireless punjenje – preko 140 mobitela, od Palm Pre, Lumie 920, Galaxy S65, Nexus 5 it 2013. godine

Otključavanje uređaja licem – Lumia 950 i 950XL, Galaxy Note7, S8 i S8+, Note8

Velika je vjerojatnost da će pravi nagovještaj budućnosti biti vezan uz iOS11 operativni sustav i ARKit softver. ARKit omogućuje vrlo napredan sustav proširene stvarnosti, s kojim je moguće obacivati virtualne i 3D objekte u pravu okolinu. Apple je predstavio ARKit sa predstavljanjem iOS11 i puštanjem prve bete developerima i korisnicima, od kojih su mnogi počeli isprobavati mogućnosti koje nudi, i rezultati su fantastični.

🔥 BOOM 🔥 And just like that we have #ARKit measurement app number 2 https://t.co/cjfQMpHmx0 → by @laanlabs 🍒 pic.twitter.com/U8QKFjiMXs — Made With ARKit (@madewithARKit) June 25, 2017

🤔 measuring a kitchen shouldn't be this satisfying…like, at all 🤔 https://t.co/7nhacasdnO → app by @SmartPicture3D 📏 pic.twitter.com/eztjNbDVyL — Made With ARKit (@madewithARKit) July 12, 2017

🐍 Watch your step → inter-dimensional iPhone portals are closer than they appear 🧐 https://t.co/pqc0fRhUiQ ARkit demo by @nedd 👌 pic.twitter.com/zklYWr8CYk — Made With ARKit (@madewithARKit) June 30, 2017

Od vrlo preciznih mjerenja površina soba, vožnje virtualnih modela automobila po dvorištu, portala u druge svjetove, crtanja u 3D-u, pa do smještanja virtualnog IKEA namještaja u kut sobe i igranja Minecrafta sa „pravim virtualnim“ kockama – to je nešto što nitko do sad nije tako uspješno i pristupačno ponudio na tržištu. Istina da postoji Oculus Rift, Samsung Gear VR, Microsoft Hololens te nedavno predstavljeni Google Android ARCore – ali Apple je prvi ponudio nešto stvarno, pristupačno i nešto što će biti dostupno stotinama milijuna ljudi nakon nadogradnje na iOS 11. To je ono što u ovom trenutku uistina odvaja Apple od ostalih i stavlja na vrh inovacija.

Novi iPhone X bit će službeno u prodaji od 3. studenog, u varijantama sa 64 ili 256 gigabajta interne memorije. Cijena za slabiji model biti će 999 dolara.

