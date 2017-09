Apple iPhone 8 – sve što znamo do sad

Sezona najava novih modela pametnih telefona krenula je u kolovozu, te se nastavlja kroz rujan sa jednim od najočekivanijih pametnih telefona na tržištu – Apple iPhone. Iako su glasine krenule još početkom godine, sa sve bližim datum najave sve je više informacija, i neslužbenih i poluslužbenih, koje kolaju Internetom i intrigiraju maštu svakog ljubitelja mobilne tehnologije. Odlučili smo zato okupiti sve poznate, ili relativno moguće glasine koje obavijaju nadolazeći najpopularniji pametni telefon ove godine.

Napomena – tijekom pisanja ovog članka najčešće spominjan naziv za novi iPhone bio je iPhone 8. Neke glasine kruže kako će se novi model zvati iPhone Edition, ili iPhone X, kao rimski 10, što bi trebalo obilježiti točno 10 godina od predstavljanja prvog iPhone pametnog telefona.

Čak 3 iPhone modela bit će predstavljena istovremeno.

Iako je najviše vijesti i informacija vezano uz iPhone 8, Apple će uz njega predstaviti još dva modela, koji su zapravo pravi nasljednici trenutno aktualnih iPhone 7 i 7 Plus. Iako bi iPhone 7S i 7S Plus trebali donijeti novosti i jači hardver, dizajn i dimenzije uređaja ne bi trebale biti bitno drugačije od trenutnih modela. Tradicionalno, generacija iPhone-a sa ‘s’ dodatkom na broj nije donijela ništa revolucionarno, nego je bila u pitanju samo evolucija postojećeg modela.

Novi ekran tankih rubova

iPhone 8 bi napokon trebao sadržavati novi OLED ekran tankih rubova. Iako se već neko vrijeme na tržištu nalaze pametni telefoni sa tankim rubovima ekrana (počevši od manje poznatog Sharp Aquos, zatim Xiaomi Mi Mix koji uskoro dobiva i nasljednika, pa zatim LG G6 i Galaxy S8 / Note8) i vjeruje se da će Apple uskočiti na ovogodišnji trend gdje se u fizički sličnim dimenzijama uređaja nalaze puno veći ekrani. Novi ekran trebao bi biti neravan na vrhu, stvarajući udubinu u koju su smješteni senzori za udaljenost, prednja kamera, kao i slušalica za pozive. Neki navode i još jednu mogućnost…

Skener zjenice

Skener zjenice već neko vrijeme postoji na tržištu, puno dulje nego na Galaxy S8 ili Note 7, samo što to mali broj ljudi zna. Naime, Microsoft je još 2015. godine najavio Lumiu 950 i 950XL koje su na prednjoj strani imale poseban infracrveni senzor koji je koristio Windows Hello tehnologiju kako bi otključao uređaj čim je korisnik pogledao u ekran. Tehnologija je otišla naprijed pa je tako i Samsung, prvo u nesretni Note7, pa zatim u Galaxy S8 i Note8 implementirao skener zjenice koji radi prilično dobro te može poslužiti kao alternativa za otisak prsta. Neke glasine govorile su o tome da će iPhone 8 imati sličan skener zjenice kao alternativa TouchID-u.

Virtualna home tipka

Veliki ekran sa tankim rubovima je puno slučajeva prednost, no zbog nedostatka prostora na prednjoj strani uređaja potrebno je što više toga preraspodijeliti na bočne i stražnju stranu. Svi dosadašnji proizvođači su prebacili senzor otiska prsta, kao i home tipku, na stražnju stranu uređaja, osim ukoliko je gumb virtualno stavljen na ekran. Nedavne informacije koje su procurile iz programerskih alata za nadolazeći iOS11 sadrže u sebi informacije o posebnom pokretu sa dna ekrana koji bi trebao emulirati pritisak home tipke. Na taj bi način home tipka mogla biti poslana u prošlost, pogotovo ako za nju više nema mjesta.

Bežično punjenje

Očito je da je Apple tvrtka koja vjeruje da će jednog dana pametni telefon biti u potpunosti bežičan. Na početku su to bile sitnice kao što su mogućnost podešavanja iPhone-a bez iTunes-a, zatim su to bežične slušalice, ili AirPods, koje koriste W1 čip za bežično spajanje na iPhone, te kao presedan u smislu micanja standardnog 3.5 milimetarskog konektora za slušalice. Glasine koje govore o bežičnom punjenju tako više izgledaju kao normalan tijek događaja za Apple. Dosadašnji modeli nisu podržavali bežično punjenje zbog nedostatka bakrene ovojnice koja to omogućuje, ali i zbog metalnog kućišta. Svi pametni telefoni koji podržavaju bežično punjenje imaju stražnju stranu izrađenu od plastike, stakla ili keramike, preko koje radi elektromagnetska indukcija. Prisustvo bežičnog punjenja na iPhone-u siguran je znak da će i stražnja strana kućišta promijeniti sastav iz metalnog u nešto drugo

iOS11 operativni sustav

Kao i svake godine, Apple uz svoje nove iPhone mobitele predstavlja i novu verziju iOS operativnog sustava. Iako je u pitanju iteracija postojećih stvari, iOS 11 donosi novi Control Center, novosti u sučelju, podržavanje povlačenja teksta i datoteka između aplikacija (Drag and Drop), novi izgled trgovine aplikacija, ali i podrška za proširenu stvarnost preko ARKit-a. Vjeruje se da će još neke nove mogućnosti biti prikazane koje će biti ekskluzivne za nadolazeći novi iPhone.

Cijena

Tijekom godina cijene najviše klase pametnih telefona u konstantnom su porastu. Tako je Galaxy Note8 postao jedan od najskupljih na tržištu sa cijenom od preko 900 dolara. Glasine o osnovnom modelu iPhone-a govore o cijeni od čak 1000 dolara, što bi vrlo lako moglo u Hrvatskoj preći 8000 kuna zbog velike marže i poreza. Najzagriženiji ljubitelji Apple-ovih proizvoda naći će način da financira i opravda ovu kupnju no mnogi će vjerojatno morati stati na loptu i još jednom razmisliti od kupnji. Bude li to značilo da će iPhone 7S serija ipak biti popularna kao jeftinija verzija novog iPhone-a, ili će se kupci okrenuti Android alternativama – preostaje pričekati službenu najavu koja bi trebala biti 12. rujna ove godine.

Link na livestream službenog predstavljanja