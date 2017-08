Apple bi 12. rujna mogao predstaviti sljedeći iPhone

Nakon ljeta i godišnjih odmora koji su se odvijali diljem svijeta, izgleda da se stvari polako počinju zahuktavati u svijetu tehnologije, pa tako i kod pametnih telefona. Nakon što je Samsung pred nekoliko dana predstavio svoj Galaxy Note8, LG će 31. kolovoza predstaviti nasljednika prvog telefona sa Nougat operativnim sustavom, LG V20, koje će zamijeniti LG V30, pametni telefon sa izuzetnom naprednim audio postavkama i mogućnostima.

Iako je Apple već tradicionalno predstavljao nove modele najpoznatijeg gadgeta na svijetu u rujnu, ove godine se skoro dogodilo otkazivanje predstavljanja za neko kasnije razdoblje. Naime, glasine navode da su dobavljači komponenti za iPhone, ponajviše oni koji su zaduženi za ekran, imali problema sa proizvodnjom i sa pouzdanošću što je dovelo do kašnjenja u isporuci i smanjenom kapacitetu izrade. Među imenima koja se spominju u glasinama najčešće se nalazi Samsung sa svojim OLED panelima koje navodno proizvodi za sljedeći iPhone. Neimenovani izvori navode da će do kraja kolovoza Samsung isporučiti 3 do 4 milijuna OLED zaslona bez rubova, što na prvu ruku zvuči mnogo, no u realnosti je to daleko manja brojka nego što prognoze govore o količini kupljenih i naručenih iPhone-ova tijekom rujna i listopada. Vjerojatno je Samsung pokušavao pratiti tempo prodaje svojih Galaxy S8 i Note8 modela koji također imaju AMOLED zaslone ekrana, i koji se prodaju u ogromnim količinama.

2015. godine, nakon predstavljanja iPhone 6s i 6s Plus, Apple je tijekom prvog vikenda prodao nevjerojatnih 13 milijuna iPhone-ova, što je bilo 3 milijuna više nego godinu prije, kada je predstavljen iPhone 6 i 6 Plus. Nažalost, Apple je odustao od puštanja broja prodanih primjeraka za iPhone 7 no nagađanja su da je brojka bila slična kao i dosad. Uzevši takvu informaciju u obzir, brojka od 4 milijuna zaslona odjednom predstavlja prilično velik problem.

Vjeruje se da će Apple ipak prodati manji broj modela pošto će istovremeno uz tajanstveni iPhone 8, u prodaju pustiti i iPhone 7s i 7s Plus, koji će dizajnerski izgledati vrlo slično trenutno aktualnom modelu, te će imati obične LCD zaslone.