5 novih stvari koje donosi iOS 10.3

Nadogradnja iOS 10.3 je dostupna za sve Appleove uređaje (iPhone, iPad, iPod), korisnici u Hrvatskoj ju već mogu preuzeti, a najavljena je kao najveća prije dolaska iOS 11 verzije. Promjene su zanimljive i svakako se isplati preuzeti nadogradnju.

1. Vremenska prognoza u Mapama



Pri korištenju Apple Mapa na ekranu će se nalaziti i informacija o vremenskoj prognozi u tom području. Malena ikona smještena je u donjem desnom kutu ekrana te prikazuje trenutnu vremensku prognozu (temperaturu i kakvo je vrijeme – sunčano, oblačno, snijeg) dok se za sljedećih sedam dana treba pritisnuti ekran malo jače kako bi se na dodatnom pop-up ekranu dobile informacije (3D Touch funkciju podržavaju iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 i iPhone 7 Plus).

2. iCloud



Ukoliko Appleu platite za dodatni prostor na iCloudu, dobit ćete mogućnost provjere na što se točno koristi vaš pohrambeni prostor, putem grafa i dodirom na sam graf u iCloud opcijama. Novost je i „sugestija“ ispod svakog profila na stranici s glavnim postavkama, a putem kojih vam Apple može davati sugestije kako poboljšati performanse vašeg uređaja.

3. Apple ID profil



Na vrhu izbornika Postavke novost je vaš Apple ID profil unutar kojeg se nalaze sve informacije, o svim vašim računima. Nakon što kliknete na vaš profil imate pristup do iCloud, iTunes, App Store i dijeljenja informacija poput kalendara, raznih emisija i glazbe s članovima vaše obitelji (Family Sharing), a skrolanjem prema dolje možete vidjeti popis svih uređaja koji su povezani s vašim računima.

4. Pronađi moje AirPods slušalice



Koristite li AirPods Bluetooth slušalice za slušanje glazbe i telefoniranje, a izgubite ih negdje, uz pomoć opcije Find my AirPods možete ih lako pronaći. Prvo se prijavite na aplikaciju Pronađi moj iPhone (Find my iPhone) te ćete unutar aplikacije vidjeti i AirPods na popisu uređaja koji su povezani s vašim računom. Kliknite na oznaku AirPods kako biste vidjeli posljednju poznatu lokaciju na kojoj su slušalice bile povezane s vašim uređajem ili pak možete pokrenuti zvučni signal koji će slušalice emitirati. Pripazite samo da to ne učinite dok slušalice držite na vašim ušima, jer je zvuk glasan.

5. Provjera kompatibilnosti aplikacija

Klikom na About opciju unutar Glavnih postavki (General Settings) učitat će se na ekranu informacije koje su vaše instalirane aplikacije nekompatibilne odnosno nisu ažurirane te zbog toga možda sporije rade ili imaju neke probleme u radu.