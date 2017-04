Osvojite Alcatel mobitele u našem nagradnom natječaju

Sudjelovanje u natječaju kojeg Mobil.hr organizira u suradnji s www.mobis.hr zahtijeva od vas malu kreativnost. Ali, isplati se jer se radi o odličnim pametnim telefonima. U sljedeća tri tjedna vlasnike najkreativnijih ideja nagradit ćemo s Android mobitelima – s dva Alcatela Idol 4+ s VR naočalama i s jednim Alcatel Go Play.

Napišite nam što biste prvo voljeli vidjeti korištenjem VR naočala s mobitelom Alcatel Idol 4+, kad ga osvojite. Mi predlažemo da to na primjer bude panorama grada kojeg želite jednog dana posjetiti, uzbudljiv let padobranom, vožnja u Formuli 1, plivanje s delfinima. Slobodno pustite mašti na volju i ukratko nam napišite svoju ideju te ju najkasnije do 4. travnja 2017. zajedno sa svojim podacima (ime i prezime, adresa, broj telefona) pošaljite na e-mail desk@mobil.hr

Naš nestrpljivi žiri odabrat će najzanimljiviju ideju koju ćemo nagraditi sa smartfonom Alcatel Idol 4+ s VR naočalama. Ime sretne dobitnice ili dobitnika objavit ćemo na Mobil.hr.

Zatim će uslijediti drugi krug nagradnog natječaja te ćemo između svih vaših prijedloga pristiglih do 13. travnja 2017. izabrati najbolju ideju i nagraditi ju sa smartfonom Alcatel Go Play. Ime sretne dobitnice ili dobitnika objavit ćemo na Mobil.hr.

I u trećem krugu nastavljamo dijeliti Alcatele pa vas pozivamo da nam, ako već niste osvojili nagradu u prva dva kruga natječaja, pošaljete svoju super ideju najkasnije do 20. travnja 2017. U trećem krugu dijelimo mobitel Alcatel Idol 4+ s VR naočalama. Ime sretne dobitnice ili dobitnika objavit ćemo na Mobil.hr.

S nestrpljenjem očekujemo vaše ideje 🙂